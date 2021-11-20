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20.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Эксперт спрогнозировал курс основных валют к концу года

Текст: Анастасия Алексеевских
В условиях роста глобальной инфляции существует риск более раннего повышения базовых процентных ставок основных Центробанков. Инфляция в США в октябре составила 6,2% в годовом выражении, что является максимумом за последние 30 лет. Что будет с рублем и на какие еще валюты следует обратить внимание, "РГ" рассказал начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Фото: Александр Юрьев / РИА Новости Фото: Александр Юрьев / РИА Новости
Фото: Александр Юрьев / РИА Новости

- Федрезерв США по-прежнему занимает выжидательную позицию и ограничивается в ужесточении денежно-кредитной политики не повышением базовой процентной ставки, а уменьшением объемов покупки активов. Насколько хватит "терпения" у ФРС пока неясно, поскольку риски дальнейшего ускорения инфляции остаются. Увеличение вероятности более раннего повышения базовой процентной ставки в США будет укреплять глобальные позиции доллара, но также и усилит его волатильность, если ФРС сохранит текущую риторику.

В отношении единой валюты ожидания более сдержанные. Инфляция в еврозоне заметно ниже, чем в США, а риторика европейского ЦБ выглядит нейтральной. В этом свете динамика рубля во

многом будет определяться поведением основной валютной пары. К концу года прогнозируем курс 71 рублей за доллар и 81,7 рублей за евро.

Риски усиления волатильности пары доллар/евро и не всегда их логичная реакция на традиционные факторы заставляют обратить внимание на менее популярные валюты, которые могут стать альтернативой для вложений. В частности, британский фунт и китайский юань. Проблемных мест по данным валютам сейчас достаточно много, но в среднесрочной перспективе они, вероятно, могут показать восходящую динамику. Привлекательность вложений в фунт и юань в настоящее время невысока. По этим валютам присутствуют объективные риски, которые могут снизить их обменные курсы в перспективе нескольких месяцев. Однако, по мере стабилизации ситуации, они способны отыграть значительную часть потерь.

Фото: istock
Определены рамки движения доллара и евро в среднесрочной перспективе

У британской валюты сейчас немало проблем, которые в перспективе нескольких месяцев могут обернуться для нее новыми потерями. Соглашения по Brexit продолжают встречать сопротивление. Цены на энергоносители растут, что мешает экономике продолжить активное восстановление. Кроме того, Банк Англии выглядит непоследовательным в своих решениях. Ранее представители ЦБ говорили о намерении повысить базовую ставку в борьбе с инфляцией до Рождества, но на ноябрьском заседании внезапно изменили сигнал, дав понять рынкам, что оценивают инфляцию как временную и до повышения ставок хотели бы видеть сильный рынок труда. Для фунта это стало мощным разочарованием. Тем не менее, фунт уже заложил большинство негативных факторов в свою стоимость. При постепенном выходе данных рисков фунт может начать активное восстановление, поскольку он должен стать единственной из резервных валют, чей Центробанк начал повышение базовой процентной ставки. К концу года 1 фунт будет стоить $1,35 или 95,85 рубля.

Обстановка вокруг китайской валюты, в свою очередь, сейчас выглядит неспокойно. История с увеличением числа корпоративных дефолтов в Китае может иметь для национальной валюты негативные последствия. Проблемы с выплатами девелопера Evergrande пока не столь значительно влияют на положение юаня, но очевидно, что дефолты еще будут и, вероятно, в еще большем масштабе. Характерно, что власти Китая напрямую не влияют на ситуацию, а пытаются стабилизировать обстановку на финансовом рынке через активные вливания свежей ликвидности. Для юаня также остаются актуальными и внешнеполитические риски.

Мы наблюдаем нелинейную динамику экономики Китая, основная макроэкономическая статистика оказывается хуже рыночных ожиданий. К концу года ожидаем курс 6,40 юаня за 1 доллар.

Фото: iStock
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В перспективе 2022 года юань может продолжить укрепление, если инвесторы увидят признаки улучшения внешнеполитических отношений США и Китая, то это может стать весомым поводом для укрепления китайской валюты. Экономические перспективы КНР выглядят уверенно, особенно на фоне общего замедления восстановительного роста мировой экономики. Таким образом, у юаня есть перспектива укрепления до 6,2 юаня за доллар, считает эксперт.

Формально, порога для входа в валютные сбережения нет. Однако при формировании валютной корзины стоит учитывать комиссии брокера и биржи, чтобы сумма этих платежей сохраняла целесообразность таких вложений. При активных операциях покупка валюты через обменные пункты банков является расточительной из-за большой разницы между курсами покупки и продажи валюты. Операции с валютой на бирже через брокера выглядят более привлекательными при сумме сбережений от 200-300 тыс. руб.

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