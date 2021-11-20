Французы заговорили о выходе из НАТО и союзе с РФ

Накопившееся на востоке Европы - на востоке Украины и на польско-белоруской границе - политическое напряжение заставило многих жителей западноевропейских стран задуматься о причинах политического противостояния, от которого устали простые граждане. Читатели французского издания Le Figaro в комментариях под статьей о "сосредоточении российских войск у украинской границы" высказались против агрессивной политики Запада в отношении Москвы.

"Ну конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией", цитирует РИА Новости одного из язвительных комментаторов. Другой признал, что Москва просто вынуждена симметрично реагировать на воинственную и коварную политику НАТО под руководством США.

"Нам не нужно равняться на наших так называемых американских друзей", - подытожил третий пользователь.

Отдельно французы обсудили тему Украины, которую назвали "яблоком раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача".

Сближение с Россией, как оказалось, многие французы воспринимают как единственно правильную позицию для Пятой республики.

"Давайте выйдем из НАТО и начнем договариваться о стратегическом партнерстве с Россией, нашим давним союзником", предложил один из комментаторов и его реплика заработала множество лайков других читателей.