Гран-при 41 Международного студенческого фестиваля ВГИК получил фильм из Нигерии

В Москве подвели итоги 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, стартовавшего 15 ноября. В течение недели в стенах ВГИК и на площадках фестиваля кипели нешуточные страсти: представители 48 стран мира боролись за звание лучших. Это рекордное количество стран участников за 60-летнюю историю студенческого киносмотра. Программу фестиваля посмотрели более 10000 зрителей по всей России от Калининграда до Магадана. Показы прошли в 31 субъекте федерации в 269 населенных пунктах на 310 площадках.

В этом году работа фестиваля шла традиционно в два этапа. В первом, российском, профессиональное жюри отметило пятерых авторов - студентов ВГИК, они продолжили свое участие в международном этапе и стали претендентами на главные призы.

Жюри международного этапа за дни фестиваля предстояло отсмотреть и оценить 86 работ. С этой задачей большая интернациональная команда под председательством российской актрисы, лауреата "Ники" и "Золотого орла" Елены Лядовой справилась отлично.

Гран-при фестиваля получил фильм "Баламут", режиссер Олив Нвосу (Школа искусств Колумбийского университета, Нигерия).

Лучшим игровым фильмом была признана картина "Стая", режиссер Флоренс Лафонд (Университет Квебека в Монреале, Канада). Лучшим документальным проектом стал фильма студента ВГИКа Ивана Родина "Счастливый".

Приз за лучшим анимационный фильм отправится в Польшу - победителем в этой номинации стал фильм Юлии Орлик "Я здесь" (Высшая государственная школа кино, телевидения и театра в г. Лодзь, Польша).

Пять киноработ студентов из Болгарии, Индии, России, Польши и Германии получили специальные дипломы профессионального жюри.

Своего победителя выбрали и члены студенческого жюри. Им стала Коралина Зореа с фильмом "Застойная вода" (Иерусалимская школа кино и телевидения им. Сэма Шпигеля, Израиль).

Студентка ВГИКа Вера Васильева за свой фильм "Красный, желтый, зеленый" получила приз продюсерского центра "ВГИК-Дебют" "Перспектива".

Приз зрительских симпатий достался еще одной россиянке - студентке ВГИКа Наталье Поповой и ее фильму "Железная дорога".

Все победители получили заветную статуэтку "Человек с киноаппаратом", которую создал художник и кинематографист Михаил Алдашин, известный своими работами для студий "Пилот", "Союзмультфильм" и участием в проекте "Гора самоцветов". При работе над так называемым студенческим "оскаром" он вдохновлялся легендарной картиной Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом".

Кстати

Параллельно с международным этапом проходил 17-й Международный театральный фестиваль, на который свои работы представили пять российских и четыре зарубежных театральных школы. В жюри театрального конкурса вошли режиссер Уди бен Моше, художественный руководитель Иерусалимского театра Хан, и его российские и сербские коллеги.

Гран-при получил спектакль "Одержимые" (Национальная академия театрального и киноискусства имени Крыстё Сарафова, Болгария). Лучшей актрисой стала Анастасия Гребенчук (спектакль "Достоевский…", Театральный институт имени Бориса Щукина). Лучшим актером был признан Рэзван Мындруцэ (спектакль "Плохие евреи", Национальный Университет театра и кино "И. Л. Kaраджале", Румыния).

Спецприз жюри отправился в ГИТИС за спектакль "Шутники".

Приз Фонда имени Т.Ф. Макаровой и С.А. Герасимова, который вручается студентам актерского факультета ВГИК за лучшую женскую/мужскую роль разделили Богдан Ханин и Александра Кравцова за роли в спектакле "Доходное место".

Лучшим актерским коллективом по мнению зрителей стала команда легендарного Щепкинского училища.