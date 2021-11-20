Инфекционисты сравнили последствия гриппа и коронавируса. По мнению врачей, течение гриппа может быть таким же тяжелым и иметь те же последствия, что и COVID-19. Об этом рассказали заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова и доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов, слова которых приводит ТАСС.

Инфекционисты подчеркивают, что особенно тяжелые последствия от гриппа могут наступить для людей, переболевших коронавирусом. "Грипп протекает тяжело у людей с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в сто раз тяжелее протекает у людей с хроническими заболеваниями легочной системы", - пояснила Елена Малинникова.

Врач обратила внимание, что сегодня есть возможность одновременного инфицирования и гриппом, и коронавирусом. И это сочетание может иметь "нехорошее дальнейшее развитие".

По словам инфекциониста Ивана Коновалова, гриппозная инфекция является одной из наиболее социально значимых - особенно для переболевших коронавирусом людей. "Грипп может так же негативно влиять на состояние здоровья, вызывая длительную иммунную депрессию и облегчая как развитие осложнений, так и присоединение других инфекционных болезней", - сказал врач.

По мнению специалистов, лишь вакцинация против обоих вирусов является основным способом защитить свое здоровье.