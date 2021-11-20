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20.11.2021 14:22
Рубрика: Власть

Косачев: Американским сенаторам не удастся дискредитировать Россию

Текст: Дмитрий Гончарук
Предложение американского сенатора Роберта Менендеса ввести санкции против России в случае ее "вторжения" на Украину останется неудачной попыткой дискредитации, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее глава сенатского комитета по международным отношениям демократ Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США, которая будет предусматривать широкие санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Принятие поправки также предусматривает санкции против российских банков, госпредприятий, работающих в сфере нефти, газа и полезных ископаемых.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Цель понятна - огульно обвинить и заставить оправдываться, а если не выйдет - так хотя бы дискредитировать соперника, чтобы два раза не вставать. Расстрою господина Менендеса: совершенно точно не выйдет - ни оправдываться не будем, ни дискредитировать не получится", - сказал Косачев РИА Новости.

По его словам, многократными вторжениями на территории суверенных стран отличаются как раз Соединенные Штаты.

"Но сенатор Менендес, видимо, живет на другой планете. А его инициатива, увы, подтверждает новую деструктивную тенденцию в линии США в международных делах - размахивать санкционной дубинкой без повода, угрожая контрдействиями за действия, которые не совершены и по определению совершены быть не могут", - добавил вице-спикер Совфеда.

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