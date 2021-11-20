Лучшими командирами в Российской армии признали десантников

В субботу статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков подвел итоги VII всеармейского конкурса "Командирские старты" и вручил награды победителям.

Борьба на этом конкурсе шла в пяти дисциплинах - бег, плавание, стрельба, гимнастика и легкоатлетическая эстафета. В состязаниях

участвовали команды всех военных округов и Северного флота, а также сборные видов и родов войск.

В результате напряженного соперничества лучшими признали военнослужащих Воздушно-десантных войск. Они набрали в сумме 159 баллов. Со вторым результатов турнир завершила команда Западного военного округа с 123 баллами. Обладателями третьего места стала команда Воздушно-космических сил - в ее "копилке" 114 баллов.

"В 2013 году в соревнованиях принимали участие 56 командиров. В нынешнем году в составе 10 команд соревновались 120 командиров и начальников, - напомнил на церемонии Николай Панков. - Эти командирские старты имеют существенную особенность - в них впервые приняла участие женская команда. Наши коллеги, командиры, представительницы прекрасного пола соревновались бескомпромиссно, показывая впечатляющие результаты".

Замминистра также обратил внимание, что в 2021 году на командирские старты вышли, в том числе прошедшие боевые действия генералы. А в целом, по оценке Панкова, командиры - участники конкурса являются лицом армии и образцом настоящего русского офицера.

По поручению главы военного ведомства России Сергея Шойгу статс-секретарь Минобороны РФ также вручил личный штандарт начальнику Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил.