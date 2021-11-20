Лукашенко раскритиковал действия польских силовиков против мигрантов

Польские силовики нарушили белорусскую государственную границу во время стычек с мигрантами в районе пункта пропуска "Брузги", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, которое цитирует ТАСС.

По его словам, польские стражи порядка лили воду с ядохимикатами на территории Беларуси, бросали светошумовые гранаты.

"Это нарушение государственной границы!" - напомнил глава РБ.

Польские силовики, по мнению Лукашенко, вели себя в отношении мигрантов "как фашисты".

"Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете, - обратился он к британскому интервьюеру. - Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, воду, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало".