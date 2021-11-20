Мазырит и хохонится: угадаете значение слов из словаря Даля?

22 ноября исполняется 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Свой грандиозный труд - "Толковый словарь живого великорусского языка" - он по крупицам создавал более 50 лет, и по сей день он остается настоящей сокровищницей, в которой можно найти удивительные вещи.

В преддверии дня рождения писателя, этнографа и собирателя фольклора "Российская газета" предлагает угадать значение некоторых слов одного из главных толковых словарей русского языка. Репродукция картины Василия Григорьевича Перова "Создатель Толкового словаря Владимир Иванович Даль". Фото: РИА Новости