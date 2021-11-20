Минск собрал друзей на международный кинофестиваль "Лістапад"

"Симфонизм духовного единства" по замыслу организаторов международного кинофестиваля "Лістапад" станет отличительной чертой XXVII Минского кинофорума, который собрал в субботу друзей в столичном кинотеатре "Москва".

Конкурсная программа фестиваля, который в этом году проходит с 20 по 26 ноября, информирует БЕЛТА, состоит из четырех секций: игрового кино, документального кино, конкурса молодежного кино "Кино молодых" и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзік".

Заместитель премьер-министра РБ Игорь Петришенко зачитал послание Александра Лукашенко и вручил специальный президента "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" легенде национального искусства, режиссеру, композитору Игорю Волчеку.

"Есть разные традиции, культуры, но существует одно, что объединяет людей, - стремление жить в мире, дружбе и комфорте, чтобы творческая составляющая деятельности человека была направлена на созидание, а симфония кино объединяла людей. Чтобы было меньше различных противоречий, войн, конфликтов, именно искусство должно нести людям правду. Документалистика должна отражать объективную реальность, люди должны видеть и знать, что и как происходило", - подчеркнул вице-премьер.

Изюминкой фестивального движения этого года он считает организацию показов фильмов не только в белорусской столице, но и во всех регионах страны. "99 картин будут демонстрироваться в каждом областном центре. Мы создали атмосферу уюта, комфорта. Я хотел бы пожелать всем нашим зрителям успешных просмотров, получить именно то, чего они ожидают. На этой неделе, пока будет длиться кинофорум, каждый может прикоснуться к этому замечательному искусству", - заключил он.

В свою очередь заслуженный деятель искусств Беларуси Игорь Волчек поблагодарил весь коллектив студии анимационных фильмов, вместе в котором полвека назад начал свой творческий путь на "Беларусьфильме". Он считает, что ему "очень сильно повезло тогда, ведь это был рассвет белорусского кинематографа. Теперь уже я несу эту эстафету и передаю ее молодым ребятам. Желаю от всей души, чтобы молодежь проявила себя, чтобы снимались замечательные фильмы, чтобы мы могли гордиться и получать такие призы", - сказал прославленный мастер кинематографа.

А символическую тарелку фестиваля в этом году разбил председатель форма "Лiстапад" народный артист республики Александр Ефремов.

В основном конкурсе игрового кино примут участие тринадцать картин, а в конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории на одну ленту больше. Фильм-открытие кинофорума, уточняет агентство, - германо-австрийская кинолента "Королевская игра" режиссера Филиппа Штельцля.

Что касается документальных лент, то на основной конкурс представлено 17 фильмов, в том числе новой работой белорусского режиссера Галины Адамович "Стрела". На конкурс "Кино молодых" отобраны 24 картины от режиссеров Азербайджана, Вьетнама, Нигерии, Индии, Таджикистана, Франции, Грузии, Швейцарии и ряда других стран.

А всего дирекция фестиваля, как уже информировал "СОЮЗ", получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и партнеры Беларуси, включая Россию, Азербайджан, Грузию, Сербию и Украину, так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.