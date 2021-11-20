На Дону нашли серебряную накладку с изображением скифских божеств

Фото: представлено Институтом археологии РАН

Редкую накладку с изображением скифских божеств в окружении грифонов раскопали сотрудники Донской экспедиции Института археологии (ИА) РАН. Открытие сделано во время исследования курганного могильника "Девица V" в Острогожском районе Воронежской области. Это первый случай подобной находки в скифских курганах на Среднем Дону. Раньше здесь не находили предметов с изображением богов скифского пантеона.

"Находка вносит заметный вклад в наши представления о религиозных верованиях скифов, - говорит руководитель Донской экспедиции ИА РАН, доктор исторических наук Валерий Гуляев. - На одном предмете изображено сразу несколько божеств. Это первый случай, когда предмет с изображением божеств обнаружен так далеко к северо-востоку от основных центров Скифии".

Курганный могильник "Девица V" получил название по расположенному рядом селу. Курган обнаружен в 2000 году. Это 19 насыпей, значительная часть которых не видна: площадь некрополя входит в зону сельскохозяйственных земель и во многих местах распахана. В ходе раскопок могильника сделаны громкие открытия. В 2019 году в кургане №9 найдено погребение, в котором обнаружены останки женщины-воина и пожилой женщины в парадном женском головном уборе - калафе.

В этом году археологи приступили к раскопкам кургана №7, предположительно, одного из самых больших на этом некрополе и датируемого IV веком до нашей эры. Как установили ученые, курган был ограблен еще в древности.

Фото: представлено Институтом археологии РАН

Однако к моменту ограбления крыша склепа рухнула, поэтому в обломках сгнившего дерева и земли по краям могилы уцелел погребальный инвентарь. Найденные предметы полностью соответствуют элементам скифской "триады": в погребении воина обнаружены предметы вооружения, конской сбруи и "звериного стиля", а также скелет взрослого мужчины 40 - 49 лет. Возле головы погребенного найдены многочисленные мелкие золотые полусферические бляшки, которыми когда-то была расшит край погребального полога. Рядом со скелетом лежали железный нож и ребро лошади, наконечники, копья, три наконечника дротиков.

У юго-восточного угла могилы лежали фрагменты предметов трех конских уборов: удила, псалии, подпружные пряжки. Еще археологи обнаружили шесть бронзовых блях в виде волков с оскаленной пастью, по два на каждую узду. Рядом с наборами конской упряжи находилась отрубленная челюсть молодого медведя - как отмечают ученые, эта находка подтверждает существование культа медведя у скифов Среднего Дона.