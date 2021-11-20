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Названа причина смерти Валерия Гаркалина

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    20.11.2021, 11:04
Текст:   Олег Усков

Причиной смерти советского, российского актера Валерия Гаркалина, скончавшегося сегодня ночью на 68-м году жизни, стала полиорганная недостаточность. Об этом сообщает Mash.

Напомним, народный артист России был госпитализирован в начале октября, его состояние постоянно ухудшалось, актер был помещен в реанимацию и введен в состояние искусственной, медикаментозной комы.

Как сообщает источник, накануне, 19 ноября, состояние артиста ухудшалось вновь: на фоне коронавируса у него развился пневмоторакс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим.

Легендарного артиста не стало в 00.30.

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