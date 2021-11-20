Скончался народный артист России Валерий Гаркалин

О месте и времени прощания и похорон станет известно позднее.

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве, его отец заведовал гаражной мастерской, мать работала кассиром в столовой.

После окончания школы, по настоянию отца работал слесарем на заводе, отслужив в армии, поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил в 1978-м (факультет кукольного искусства, руководители - Леонид Хаит и Сергей Образцов). Некоторое время служил в Центральном театре кукол у Сергея Образцова.

Сниматься начал в конце 70-х - с "Аленького цветочка". Первая крупная роль - Грек в "Катале". На счету - порядка сотни проектов, в том числе культовая комедия "Ширли-мырли" 1995 года, ставшая настоящим бенефисом Гаркалина.