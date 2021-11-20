Новости

Александра Серова выписали из больницы 19.11.2021
Том Холланд предложил заменить Питера Паркера на Майлза Моралеса в MCU 19.11.2021
Опубликован новый постер к "Матрице: Воскрешение" - с Нео и Тринити 19.11.2021
Сын Доминика Уэста сыграет со своим отцом в "Короне" 19.11.2021
Мэйси Уильямс вернулась к роли Арьи Старк 19.11.2021

Скончался народный артист России Валерий Гаркалин

Утраты
    20.11.2021, 10:36
Текст:   Олег Усков
На 68-м году жизни скончался советский, российский актер театра и кино Валерий Гаркалин. Об этом сообщает KP.RU. Последние месяцы артист, заболевший коронавирусом, находился в тяжелом состоянии в реанимации в медикаментозной коме.

О месте и времени прощания и похорон станет известно позднее.

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве, его отец заведовал гаражной мастерской, мать работала кассиром в столовой.

После окончания школы, по настоянию отца работал слесарем на заводе, отслужив в армии, поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил в 1978-м (факультет кукольного искусства, руководители - Леонид Хаит и Сергей Образцов). Некоторое время служил в Центральном театре кукол у Сергея Образцова.

Сниматься начал в конце 70-х - с "Аленького цветочка". Первая крупная роль - Грек в "Катале". На счету - порядка сотни проектов, в том числе культовая комедия "Ширли-мырли" 1995 года, ставшая настоящим бенефисом Гаркалина.

Новости

Скарлетт Йоханссон стала продюсером секретного проекта Marvel 19.11.2021
Вышел тизер комедии с Муцениеце и Робаком "Честный развод" 19.11.2021
Вышел трейлер комедии с Кристиной Асмус "Булки" 19.11.2021
Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова 19.11.2021
⧣ происшествия
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Названы причины пожара, в котором пострадала Марина Хлебникова 19.11.2021
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова находится в коме 19.11.2021
Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве 19.11.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Умерла советская актриса и певица Ирена Ясюнайте 18.11.2021
Умер актер Фёдор Иванов 18.11.2021
Создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн госпитализирован в реанимацию 17.11.2021
⧣ коронавирус
Фото: Facebook/Asmalovskaya Kristina
СМИ назвали причину смерти телеведущей и актрисы Кристины Асмаловской 18.11.2021
В 41 год от COVID умерла актриса и телеведущая Кристина Асмаловская 17.11.2021
Вышел трейлер первого российского полнометражного фильма про пандемию 16.11.2021