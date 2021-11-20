Названа стоимость одного дня отдыха на новогодних каникулах в России

Средняя стоимость одного дня отдыха в российских отелях на новогодних праздниках в этом году составляет около четырех тысяч рублей, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Стоимость новогоднего банкета выше и зависит не от меню, а от праздничной программы.

Туристы бронируют отели внутри страны на новогодние даты, несмотря на действующие ограничения. Причем в Сочи уже забронировано около 70% номеров, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Цены в отелях стартуют от 2,5 тысячи рублей, есть также апартаменты, которые можно снять за меньшую стоимость.

Но средний чек уже совершенных бронирований выше минимальных цен. "Средняя стоимость ночи составляет четыре тысячи рублей. По сравнению с 2020 годом удорожание составило всего 4%", - говорит генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В этой сумме не учтены расходы на дорогу и новогодние банкеты. Многие туристы выбирают отдых в близлежащих регионах, это даст возможность сэкономить на авиабилетах. В случае поездки на дальние расстояния стоит закладывать еще 10-15 тысяч рублей на человека в обе стороны, отмечает Ромашкин.

Новогодние банкеты в этом году в отелях и пансионатах стоят в среднем шесть-семь тысяч рублей на человека. Стоимость больше всего зависит не от меню, а от развлекательной программы. "Меню везде хорошее, все отели, санатории и пансионаты стараются показать высокий уровень. Кормят вкусно, на столе вино и крепкие напитки. Обычно в программу входят какие-то концертные номера. Участие дорогих артистов заметно увеличивает стоимость банкета. В зависимости от того, кто у вас поет - Филипп Киркоров или Ольга Бузова, цены могут варьироваться", - говорит он.

По оценкам экспертов, средняя продолжительность туров на новогодние каникулы составляет пять дней. Но продолжительность поездок различается в зависимости от региона. В Подмосковье обычно бронируют три ночи, в Краснодарском крае - неделю, а в санаториях - две недели.

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