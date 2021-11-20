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20.11.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Названа стоимость одного дня отдыха на новогодних каникулах в России

Текст: Евгений Гайва
Средняя стоимость одного дня отдыха в российских отелях на новогодних праздниках в этом году составляет около четырех тысяч рублей, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Стоимость новогоднего банкета выше и зависит не от меню, а от праздничной программы.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Туристы бронируют отели внутри страны на новогодние даты, несмотря на действующие ограничения. Причем в Сочи уже забронировано около 70% номеров, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Цены в отелях стартуют от 2,5 тысячи рублей, есть также апартаменты, которые можно снять за меньшую стоимость.

Фото: Министерство туризма Бурятии
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Но средний чек уже совершенных бронирований выше минимальных цен. "Средняя стоимость ночи составляет четыре тысячи рублей. По сравнению с 2020 годом удорожание составило всего 4%", - говорит генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В этой сумме не учтены расходы на дорогу и новогодние банкеты. Многие туристы выбирают отдых в близлежащих регионах, это даст возможность сэкономить на авиабилетах. В случае поездки на дальние расстояния стоит закладывать еще 10-15 тысяч рублей на человека в обе стороны, отмечает Ромашкин.

Новогодние банкеты в этом году в отелях и пансионатах стоят в среднем шесть-семь тысяч рублей на человека. Стоимость больше всего зависит не от меню, а от развлекательной программы. "Меню везде хорошее, все отели, санатории и пансионаты стараются показать высокий уровень. Кормят вкусно, на столе вино и крепкие напитки. Обычно в программу входят какие-то концертные номера. Участие дорогих артистов заметно увеличивает стоимость банкета. В зависимости от того, кто у вас поет - Филипп Киркоров или Ольга Бузова, цены могут варьироваться", - говорит он.

По оценкам экспертов, средняя продолжительность туров на новогодние каникулы составляет пять дней. Но продолжительность поездок различается в зависимости от региона. В Подмосковье обычно бронируют три ночи, в Краснодарском крае - неделю, а в санаториях - две недели.

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Экономика Туризм Отдых и туризм в России

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