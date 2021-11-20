Названы четыре главных провокатора мигрени

Соленые продукты типа сыра и салями, яркий свет (в том числе искусственный), а также сильные запахи и голод - основные причины развития приступов мигренозной головой боли у здоровых людей. Чаще всего эта проблема атакует женщин, пишет издание Sabah.

Если вас настигла мигрень, то, как правило, она длится от одного-двух дней до 15 суток. Кроме классического симптома - головной боли, мигрирующей в области лба, могут наблюдаться тошнота, рвота, повышенная чувствительность к запахам, свету и звукам. Некоторые люди во время сильных приступов не могут открыть глаза.

У мигрени много триггеров, но первопричина обычно заключается в другом. Это может быть генетическая предрасположенность к головным болям, запуск какого-либо заболевания центральной нервной системы, нарушение кровообращения или химических реакций в мозгу.

Соленые и обработанные продукты могут спровоцировать очередной приступ, также как кофеин, алкоголь, некоторые искусственные подсластители и консерванты. Кроме того, серьезным катализатором мигрени могут стать необычно яркий свет, чересчур громкая музыка или резкий запах (особенно от духов, сигаретного дыма и краски). Кроме того, у женщин есть дополнительный триггер - это нарушение гормонального фона.

Мигрень может возникнут в любом возрасте, но чаще всего ее первые признаки проявляются в подростковом возрасте, а к 30 годам она затихает. Однако если ваш неизменный спутник - стресс, то болезнь может остаться с вами на долгие годы. Как умственное, так и физическое перенапряжение может вызвать сильную боль, при этом если вы слишком много спите, то это тоже может спровоцировать появление мигрени (как и слишком короткий ночной сон).