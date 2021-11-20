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20.11.2021,  
10:29
Текст:  Алексей Иванов

Названы главные цели системы С-550

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Создаваемая в России система ПРО С-550 будет предназначена для уничтожения орбитальных космических целей. Среди них - американские беспилотные космические корабли X-37, которые, как считают военные, можно использовать в качестве космического оружия.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Об этом РИА Новости сообщили источники отечественном оборонно-промышленном комплексе. Как уже писала "РГ", в прошлом году США создали Космическое командование и приняли стратегию по космосу, одной из целей которой является достижение военного превосходства на околоземной орбите. Испытания X-37, который сами американцы в лучшем случае признают лишь разведывательным аппаратом, - одна из составных частей работы в рамках данной стратегии.

По словам собеседника РИА Новости, С-550 сможет поражать как эти беспилотники, так и запускаемые ими баллистические ракеты еще в орбитальном пространстве. Также система ПРО должна будет противостоять планирующим гиперзвуковым блокам.

Другой источник агентства уточнил, что для этого перспективный отечественный комплекс ПРО получит многофункциональную РЛС большой дальности действия. В целом же речь идет о модификации комплекса С-500, но со специализацией на сверхдальние цели. При этом перехватом "традиционных" воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты, обычные беспилотники, система заниматься не будет.

Напомним, о создании в России комплекса ПРО С-550 несколько дней назад сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

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