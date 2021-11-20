Названы продукты, вызывающие депрессию

Риск развития депрессии существенно повышается при западном стиле питания. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал эндокринолог Виктор Жиляев.

Как отметил эксперт, в первую очередь речь идет о жирных продуктах: свинине, баранине, некоторых видах кисломолочных изделий. Также к западному стилю питания относятся колбасы, полуфабрикаты и другие подобные блюда.

Основными веществами-провокаторами депрессии являются холестерин и глюкоза. В частности, после употребления быстрых углеводов настроение резко повышается, а затем так же стремительно нарастает апатия.

Также эндокринолог посоветовал ограничить употребление кофе, особенно людям с хронической усталостью и дефицитом сна. Виктор Жиляев также рекомендовал перейти на средиземноморский стиль питания: рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и растительные масла.