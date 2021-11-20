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20.11.2021 03:37
Рубрика: В мире

Несколько человек пострадали в ходе беспорядков в Роттердаме

Не менее двух человек пострадали во время уличных протестов в городе Роттердаме в Нидерландах. Об этом сообщает местная полиция, отмечая, что травмы связаны с выстрелами.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Протестующие - противники ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом - бросали в полицейских камни и запускали фейерверки, а также устроили пожары. Как передает РИА Новости, ссылаясь на издание NL Times, полиция Роттердама произвела предупредительные выстрелы.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах резко возросло число заболевших COVID-19. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте объявил о введении ряда ограничительных мер на фоне пандемии, которые будут действовать до 4 декабря. Ограничено время работы магазинов, супермаркетов, заведений общепита и салонов красоты. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.

В мире Европа Нидерланды

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