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20.11.2021 08:14
Рубрика: В мире

Один из самых разыскиваемых беглых преступников США найден мертвым

Текст: Максим Макарычев

Один из самых разыскиваемых беглецов в Соединенных Штатах, по версии следствия, умер около четырех месяцев назад в доме в Южной Каролине. 70-летний Фредерик Сесил Маклин умер естественной смертью еще в июле, но его тело обнаружили лишь в ноябре, когда позвонивший в службу спасения попросил проверить дом соседа, которого давно не видели. Он был опознан после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В США казнь заключенного была остановлена в последнюю минуту

Маклина впервые объявили в розыск в Сан-Диего 16 лет назад за насилие. С 2006 года он находился в списке 15 самых разыскиваемых лиц Службы приставов США, сообщает Associated Press. "Обнаружение тела знаменует конец розыску, но расследование продолжается", - заявил директор Службы маршалов США Рональд Дэвис.

Сейчас следователи пытаются выяснить были ли у подозреваемого сообщники и кто помог ему получить фальшивые паспорта. "Из-за его предполагаемых преступлений мы обеспокоены тем, что могут быть и другие жертвы", - сказал маршал США Стив Стаффорд из Южного округа Калифорнии.

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