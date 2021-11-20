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20.11.2021 11:35
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 3239 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 3239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 974 человека. На ИВЛ находятся 679 человек.

Фото: Елена Елисеева/РГ
Случаев смерти от вакцинации "Спутником V" не зарегистрировано

В городе выздоровели ещё 6487 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 722 920. В столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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