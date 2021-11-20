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20.11.2021 11:08
Рубрика: Экономика

Опрос: У людей снова растет спрос на фастфуд

Текст: Владимир Емельяненко

В 2021 году идет устойчивый рост покупок фастфуда на фоне ослабления карантинных ограничений на работу точек быстрого питания относительно 2020 года, когда были введены жесткие карантинные ограничения.
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Таковы итоги опроса банка "Русский стандарт", проведенного по заказу и опубликованного РИА Новости.

По итогам исследования, общий средний чек на покупку "быстрой" еды за год вырос на 18% - до 652 рублей, а общее число покупок и вовсе еще больше - на 72%.

В итоге авторы исследования пришли к заключению о том, что начавшийся было сжиматься спрос на "быстрое" питание, теперь восстанавливается. Это объясняется не только вредными пищевыми привычками, но тем, что рост популярности на здоровый образ жизни заставил фастфуды менять меню. Они стараются вводить в питание салаты из свежих овощей, полезные завтраки и набирающий обороты популярный натуральный кофе навынос.

При этом, по итогам опроса, растет переход покупателей "быстрой" еды из офлайн в офлайн. Офлайн-оборот системы "быстрого" питания за три квартала 2021 года вырос на 119%, а в онлайне показатель уменьшился на 17% относительно 2020 года. При этом в интернете пользователи заказывают фастфуд на более высокие средние чеки. За три квартала 2021 года онлайн-чек на быстрое питание составил 1 192 рубля, а офлайн - 637 рублей.

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