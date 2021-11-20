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20.11.2021 10:55
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Текст: Владимир Емельяненко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 16-й предстоятель Русской православной церкви в интервью телеканалу "Россия-24" назвал Россию лидером свободного мира. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата. Предстоятель особо отметил, что "страна не поддается даже самому сильному влиянию извне".
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"Россия, внимательно послушайте, - лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна, это реальный факт, - отметил патриарх Кирилл. - Мы свободные не только от самых мощных влияний извне, но и мы развиваемся своим собственным путем, и дай Бог, чтобы этот путь был успешен".

Глава РПЦ особо отметил то, что Россия не только не поддается влиянию разных внешнеполитических сил и блоков, но проводит самостоятельный курс, направленный на укрепление мира и добрососедских связей. Поэтому, считает патриарх Кирилл, Россия, оставаясь одним из лидеров свободного мира, может быть примером для других стран.

Общество Религия Патриарх Кирилл

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