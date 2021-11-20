Патриарх Кирилл: Расколы на Украине направлены на разрыв единства народов Руси

Церковные расколы на Украине, первым из которых было появление униатства, направлены на ослабление духовной жизни Украины и политический разрыв единства народов Руси, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия 1" в день своего рождения - 75-летия.

"Униатство стало первым таким событием, затем были расколы XX века, и меня никто не переубедит в том, что это осуществление определенного плана, направленного на ослабление духовной жизни Украины, на разрыв единства исторической Руси, - сказал патриарх Кирилл. - Нынешняя политика, направленная на разделение православной церкви, очень привязана к политической конъюнктуре, потому что никакими богословскими соображениями невозможно объяснить попытки разделить церковь православную, ослабить ее". По мнению предстоятеля Русской православной церкви, цель и интрига расколов - "увести Украину как можно дальше от России и от Русской православной церкви, но это цель политическая, а не духовная, а для меня нет разделения православия на народы и на государства, есть паства Русской православной церкви".

При этом он четко обозначил позицию церкви - "православная церковь не участвует в политических конфликтах на Украине".

Патриарх Кирилл особо отметил роль и последовательную позицию главы Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского Онуфрия (Березовского), который остается над схваткой. "Он, конечно, вместе со своей церковью, со своим народом, но никто не может показать на него пальцем и сказать: вот лидер другой партии, церковной партии, который возглавляет борьбу с несогласными", - заметил патриарх.

Как сказал предстоятель РПЦ, для митрополита Киевского Онуфрия (Березовского), "большое горе и скорбь" видеть разделение и ожесточение среди православных. При этом патриарх Кирилл добавил, что последние события показывают, что и руководство Украины уже не в восторге от происходящего, "но запущен маховик ненависти, разделения, противостояния", - добавил патриарх.

Справка "РГ"

В 2018 году Киев по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создал Православную церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.

ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской церквей, епископат которых, составляют в основном греки. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями, которые приняли украинский раскол.