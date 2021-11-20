Плеер Winamp воскресят: готовится новая версия

Легендарный плеер Winamp получит масштабное обновление. Известно, что у медиапроигрывателя будет новый логотип. Подробности о функционале пока не разглашаются.

Как уточняет BleepingComputer, в ближайшее время начнется тестирование последней версии Winamp: чтобы опробовать его бета-версию, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Winamp.com. Веб-ресурс уже обновлен.

Winamp был одним из самых популярных медиаплееров для воспроизведения MP3. Последняя версия медиаплеера вышла в 2013 году. "Мы создаем Winamp для нового поколения. Происходит нечто великое", - заявлено на сайте компании.

Пока же все желающие могут бесплатно скачать версию плеера 5.8 - они подходят для компьютеров, работающих на Windows.