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Плеер Winamp воскресят: готовится новая версия

Текст:   Виктория Чернышева
20.11.2021,  
09:56
Фото: winamp.com Фото: winamp.com
Фото: winamp.com

Легендарный плеер Winamp получит масштабное обновление. Известно, что у медиапроигрывателя будет новый логотип. Подробности о функционале пока не разглашаются.

Как уточняет BleepingComputer, в ближайшее время начнется тестирование последней версии Winamp: чтобы опробовать его бета-версию, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Winamp.com. Веб-ресурс уже обновлен.

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Winamp был одним из самых популярных медиаплееров для воспроизведения MP3. Последняя версия медиаплеера вышла в 2013 году. "Мы создаем Winamp для нового поколения. Происходит нечто великое", - заявлено на сайте компании.

Пока же все желающие могут бесплатно скачать версию плеера 5.8 - они подходят для компьютеров, работающих на Windows.

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