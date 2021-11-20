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Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой потребовались доноры

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    20.11.2021, 15:05
Текст:   Кристина Верховцева

Врач-хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где в данный момент находится пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Марина Хлебникова, рассказал о самочувствии пациентки. В передаче "Прямой эфир" он заявил, что врачам удалось справиться с острой фазой и стабилизировать состояние артистки. Но при этом ей требуются доноры из-за большой плазмопотери, которая случается при сильных ожогах.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ

- Не хочу забегать вперед, но удалось справиться с острой фазой травматического шока - она стабильна. Все возможные осложнения могут быть впереди - это другое. Сейчас идет борьба за жизнь - и на первом этапе она справляется. 20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора - ожог лица, ожог дыхательных путей (легкие), плюс интоксикация, - цитирует KP.RU гостя передачи профессора Игоря Шарипова.

По его словам, самую первую угрозу жизни при пожарах - отравление угарным газом - удалось купировать. Но несмотря на то, что состояние Хлебниковой стабилизировалось, ей требуются доноры крови. Причем, любой группы, так как плазма будет отфильтрована. Сдать кровь можно на территории медучреждения.

Напомним, пожар в квартире на улице Ратной в Москве произошел вечером 18 ноября. В помещении находились пять человек, включая известную артистку. 56-летняя певица была экстренно госпитализирована с тяжелыми ожогами, подключена к аппарату ИВЛ. У Хлебниковой глубокие ожоги на лице и волосистой части головы, ожоги дыхательных путей. По предварительным данным, эпицентр пожара был на втором этаже квартиры, там, где находится спальня хозяйки.

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