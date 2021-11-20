Правительство Литвы, несмотря на неоднократные обращения и противостояние китайской стороны, одобрило создание так называемого "тайваньского представительства" в этой стране.

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", это решение открыто нарушает принцип "одного Китая", является вмешательством во внутренние дела КНР, а также идет вразрез с обещанием, отраженным в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Китай примет все необходимые меры, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Китайская сторона убеждена, что Литва должна взять на себя ответственность за нарушение своего обещания.

Рискованная провокация Литвы, направленная против Китая, полностью обнажила стратегическую близорукость литовских политиков. Страна переоценивает свои силы. Тайваньский вопрос входит в число основных интересов Китая.

Принцип "одного Китая" - это консенсус, политическое основание, с помощью которого Китай выстраивает двусторонние отношения с другими странами мира. Китай уже неоднократно заявлял, что решимость китайского правительства и народа добиться национального воссоединения непоколебима. Защита государственного суверенитета и территориальной целостности неприкосновенна.

Литва должна немедленно исправить свое неправильное решение. Если страна продолжит идти по неверному пути нарушения принципа "одного Китая", то заплатит высокую цену и понесет все последствия.