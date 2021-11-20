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20.11.2021 23:47
Рубрика: В мире

Правительство Литвы нарушило данные КНР обещания

Правительство Литвы, несмотря на неоднократные обращения и противостояние китайской стороны, одобрило создание так называемого "тайваньского представительства" в этой стране.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", это решение открыто нарушает принцип "одного Китая", является вмешательством во внутренние дела КНР, а также идет вразрез с обещанием, отраженным в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Китай примет все необходимые меры, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Китайская сторона убеждена, что Литва должна взять на себя ответственность за нарушение своего обещания.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Рискованная провокация Литвы, направленная против Китая, полностью обнажила стратегическую близорукость литовских политиков. Страна переоценивает свои силы. Тайваньский вопрос входит в число основных интересов Китая.

Принцип "одного Китая" - это консенсус, политическое основание, с помощью которого Китай выстраивает двусторонние отношения с другими странами мира. Китай уже неоднократно заявлял, что решимость китайского правительства и народа добиться национального воссоединения непоколебима. Защита государственного суверенитета и территориальной целостности неприкосновенна.

Литва должна немедленно исправить свое неправильное решение. Если страна продолжит идти по неверному пути нарушения принципа "одного Китая", то заплатит высокую цену и понесет все последствия.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай В мире Европа Литва Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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