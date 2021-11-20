Предвестник диабета: Эта часть тела намекает на высокий уровень сахара

Врачи составили список из четырех необычных симптомов, которые могут быть предвестниками диабета и указывать на повышенный уровень сахара в крови. Как пишет портал Weixin, почти все признаки так или иначе связаны с нижними конечностями.

Одним из главных симптомов названы долго не заживающие раны. Как правило, они должны затягиваться в течение нескольких дней, однако если рана, например, на ноге кровоточит в течение одного-двух месяцев, а следом присоединилась инфекция, то, скорее всего, речь идет о повышенном уровне сахара, который препятствует заживлению.

Онемение кончиков пальцев ног также распространенный симптом высокого сахара. Оно происходит из-за плохого кровообращения, его частый спутник - замерзание нижних конечностей. Причиной вполне может быть гипергликемия, если симптом наблюдается постоянно.

Еще два признака - потемнение ногтей на ногах, которые в норме должны быть розоватыми, и в целом странные ощущения в ногах. Если вы почувствовали беспричинное покалывание и зуд в нижних конечностях, то, вероятно, стоит обратиться к специалисту и проверить уровень сахара в крови.

Врачи напоминают, что среди тех, кто входит в группу риска развития диабета, входят любители переедания, люди, страдающие ожирением, с высоким уровнем липидов в крови, а также те, у кого в крови повышено содержание мочевой кислоты.

Если вы относитесь к одной из этих групп, то вам следует ограничить употребление продуктов с высоким содержанием жира, газировку и мучное (печенье, булочки и прочее). Старайтесь придерживаться трехразового питания, много двигайтесь и занимайтесь спортом.