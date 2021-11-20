Президент России расширил список заслуг для получения госнаград

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил изменения в положение о государственных наградах.

Перечень заслуг значительно расширен. Например, госнаграды будут вручать за социально-экономическое и технологическое развитие страны и духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Военно-медицинские организации и лечебные заведения МВД будут награждать за заслуги "в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действии и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни".

Владимир Путин также уточнил сроки, по истечении которых можно получить новую госнаграду. Раньше должно было пройти пять лет (кроме наград за подвиг, мужество, смелость и отвагу). А теперь по решению главы кремлевской администрации очередное награждение за активное участие в реализации важных общественных проектов, значимые научные открытия и изобретения и другие выдающиеся заслуги перед государством может производиться без учета установленного срока.

В многостраничном указе есть целый ряд других изменений, в том числе о процедуре принятия решений о награждении и статутов орденов. Кстати, теперь бюсты Героям России можно будет ставить не только на их малой родине, но и по месту жительства, а знаком отличия ордена Святого Георгия станет Георгиевский крест.