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20.11.2021 16:41
Рубрика: Власть

Президент России расширил список заслуг для получения госнаград

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил изменения в положение о государственных наградах.

Перечень заслуг значительно расширен. Например, госнаграды будут вручать за социально-экономическое и технологическое развитие страны и духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Военно-медицинские организации и лечебные заведения МВД будут награждать за заслуги "в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действии и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин также уточнил сроки, по истечении которых можно получить новую госнаграду. Раньше должно было пройти пять лет (кроме наград за подвиг, мужество, смелость и отвагу). А теперь по решению главы кремлевской администрации очередное награждение за активное участие в реализации важных общественных проектов, значимые научные открытия и изобретения и другие выдающиеся заслуги перед государством может производиться без учета установленного срока.

В многостраничном указе есть целый ряд других изменений, в том числе о процедуре принятия решений о награждении и статутов орденов. Кстати, теперь бюсты Героям России можно будет ставить не только на их малой родине, но и по месту жительства, а знаком отличия ордена Святого Георгия станет Георгиевский крест.

Власть Работа власти Госнаграды Президент

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