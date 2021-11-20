Профессор объяснил, как убрать "несжигаемый" жир с живота и бедер

Ситуация, когда при похудении особенно тяжело уходят последние лишние килограммы, достаточно распространенная. При этом, как правило, долго не удается избавиться от жира в области живота и бедер.

"Казалось бы, женщина похудела, а в этих областях висит жир и никак уходить не хочет. Некоторые по полгода мучаются с последними пятью килограммами", - отметил диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Как объяснил врач, жировые клетки у человека закладываются в два периода в жизни.

"Первый - до полутора лет, второй - период половой зрелости. Рассмотрим первый. Если у младенца были признаки ожирения, то в его организме и потом будет жировых клеток больше, чем у остальных. Вот эти жировые клетки, когда вы худеете, не разрушаются, как думают многие (уходит жир, а клетки остаются). Дело в том, что жировые клетки, когда вы полнеете, могут увеличиваться в 200 раз", - отметил доктор, добавив, что чем больше в организме этих клеток, тем при похудении сложнее избавиться от последних "проблемных" килограммов.

Алексей Ковальков поделился лайфхаком, который поможет решить проблему локального ожирения и быстрее убрать лишнее. "Есть такое вещество, которое называется конъюгированная линолевая кислота. Она способна разрушать мембраны жировых клеток. Причем тут действует накопительный эффект, поэтому ее нужно принимать не меньше двух месяцев. Кстати, эта кислота поступает в организм из красного мяса и молочных продуктов", - отметил доктор, уточнив, что способ подходит именно для того, чтобы "сдвинуть последний капризный вес с мертвой точки".

Планируя похудение, необходимо проконсультироваться с врачом-диетологом и пройти соответствующие обследования. Это важно для того, чтобы точно разобраться в причине набора веса.