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20.11.2021 13:25
Рубрика: Власть

Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую государственную награду РФ, орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Это произошло в день 75-летия Владимира Гундяева (в миру имя патриарха Кирилла). Глава государства начал свою речь с поздравления именинника с днем рождения. Он заявил, что патриарх Кирилл следует пути духовного и нравственного служения "с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России".

Особо Путин его оценил вклад "в утверждение традиционных ценностей наших народов, в сохранение нашего исторического и культурного наследия". Он отметил, что при патриархе Кирилле голос церкви "вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют".

"И это во многом результат ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания", - сказал президент. - Желаю доброго здоровья, успехов в вашем благородном служении".

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