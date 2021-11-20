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20.11.2021 13:49
Рубрика: Власть

Путин: Успехи России зависят от духовного начала и объединения общества

Текст: Кира Латухина
В Екатерининском зале Кремля в торжественной обстановке президент вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую государственную награду России, орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Предстоятель РПЦ награжден "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами". Сегодня, 20 ноября, у Патриарха юбилей - 75 лет.
Патриарх Кирилл отмечает 75-летний юбилей

"Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России", - подчеркнул президент.

По его словам, церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются и доверяют. "И это во многом результат ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания", - считает он.

Церковь активно участвует в жизни общества, в решении социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей страны проектов, заявил Путин и отметил плодотворное пастырское служение патриарха, его высочайший авторитет, "причем не только в России, но и за рубежом, уважение миллионов верующих". Еще президент подчеркнул его огромный вклад в утверждение традиционных ценностей и сохранение исторического и культурного наследия.

В свою очередь патриарх Кирилл выразил благодарность Владимиру Путину от имени церкви и от себя за неизменное внимание к духовной жизни людей, за соотношение политики с нравственностью, за стремление строить жизнь Отечества не только на законе, но и на правде. И пожелал здоровья, помощи Божией, долгих лет жизни и успехов в управлении державой.

Патриарх Кирилл: Расколы на Украине направлены на разрыв единства народов Руси

"Конечно, мы все прекрасно понимаем, что в основе благополучия страны, в основе развития экономики, повышения обороноспособности и безопасности лежат успехи государства в области экономики. Это базовая вещь, которая не подлежит никакому сомнению", - ответил президент.

"Но есть гораздо более глубокие вещи", - продолжил он. И экономика, и все, что с ней связано, зависит от духовных начал, которые объединяют общество в одно целое. "И только объединяясь в это целое, общество и государство добиваются успехов", - заключил Путин.

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