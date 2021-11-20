Абоненты "Мегафона" в Москве столкнулись со сложностями при оплате парковки

Наблюдаются временные ограничения при пополнении парковочного счета. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

"По техническим причинам на стороне "Мегафона" у абонентов этого оператора могут возникнуть сложности при пополнении парковочного счета через СМС или со счета телефона в мобильном приложении "Парковки Москвы", - сообщает ведомство. - При достаточном балансе оплатить парковку они могут любым удобным способом".

Когда восстановятся все функции, пока не сообщается. Оплатить парковку можно с помощью паркоматов.

Кстати, по всем вопросам о платных парковках стоит звонить в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефонам: 3210 (с мобильного) или +7 495 539 5454.