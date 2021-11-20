Число жертв ДТП на Кутузовском проспекте увеличилось до двух

Скончался мужчина, получивший тяжелые травмы в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве.

Как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, пострадавший скончался в одной из больниц, куда его экстренно доставили с места аварии. Таким образом количество жертв аварии увеличилось до двух. Ранее сообщалось, что водитель BMW X6, спровоцировавший массовое столкновение, погиб на месте.

Напомним, что авария произошла в субботу в 15.10 рядом с развязкой с ТТК. Ехавший в сторону области BMW оказался на встречной полосе и столкнулся с Volvo и Mercedes.