Ярославец сломал плакавшему новорожденному сыну ребра

В Ярославской области по подозрению в причинении вреда здоровью ребенка задержан 20-летний житель города Тутаева.

По информации регионального следственного управления СК РФ, мужчина поднял руку на своего крохотного сына в период с 12 по 14 ноября.

- В ответ на плач своего сына 2021 года рождения, испытывая в связи с этим к нему личную неприязнь, причинил физический вред здоровью малолетнего, а именно множественные переломы ребер, - рассказали в ведомстве.

Ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу.

В СК сообщили, что в отношении отца возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчина уже дал признательные показания.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил жителя Тутаева под стражу.

Ход и результаты расследования этого дела прокуратура Ярославкой области поставила на контроль. Кроме того, Тутаевская межрайонная прокуратура организовала проверку деятельности органов системы профилактики.