Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у пенсионеров

Жителям Подмосковья начали приходить письма якобы от Пенсионного фонда РФ с требованием оплатить подоходный налог с "детских" и пенсионных выплат. Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило, что это новый вид мошенничества и никакие налоги с выплат платить не надо.

В фальшивых уведомлениях жителей убеждают, что они должны перечислить 13% НДФЛ от единовременных выплат на детей дошкольного возраста в размере 10 тысяч рублей, а также НДФЛ с осенних выплат пенсионерам. Также мошенники требуют предоставить налоговые декларации, указывая крайний "срок" - 1 декабря.

"Важно помнить, что в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом, - говорится в сообщении правоохранителей. - Будьте бдительны, требование об уплате налога высылает только ФНС России, работа с гражданами ведется не через СМС или электронную почту, а исключительно через личный кабинет налогоплательщика или "Почту России".