Под Владимиром восстановили движение по трассе М-7

Во Владимирской области восстановлено движение по трассе М-7, на которую упал надземный пешеходный переход.

Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" врио губернатора региона Александр Авдеев.

По его словам, трасса стояла четыре часа. Теперь необходимо организовать на ней наземный пешеходный переход, чтобы обеспечить безопасное пересечение дороги для жителей разных частей города Лакинска. Эта работа должна быть выполнена до понедельника.

Напомним, ЧП на федеральной трассе М-7 "Волга" в Лакинске произошло около 13:40. Как пояснили в администрации Владимирской области, тягач с негабаритным грузом повредил надземный пешеходный переход, в результате чего он обрушился на проезжую часть. Никто не пострадал, но движение по трассе от Покрова до Ставровского поворота было полностью парализовано.

- Предварительно, трал с крупногабаритным грузом, следовавший по маршруту Сызрань - Санкт-Петербург, не прошел по высоте и повредил надземный пешеходный переход. Вопрос - как было выдано разрешение, а оно имеется, - задался вопросом врио губернатора.

Начальник ГУ МЧС по Владимирской области Алексей Купин рассказал, что совместно с ГИБДД были организованы объездные маршруты, информация о которых доводилась до сведения водителей посредством информационных табло. Кроме того, соответствующие метки были поставлены на Яндекс-картах, сообщения передавались по радио - на частоте, используемой дальнобойщиками.

Поврежденный пешеходный переход демонтировали и временно уложили на разделительную полосу. Принято решение не резать конструкцию, а перемещать ее целиком.