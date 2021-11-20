Под Владимиром восстановили движение по трассе М-7

Новости

Вторым погибшим в ДТП на Кутузовском проспекте оказался гонщик Заур Ибрагимов 18:49
На Дону нашли серебряную накладку с изображением скифских божеств 18:40
Захарова назвала положительные примеры взаимодействия с США 18:37
Карпин заявил, что отдал бы Левандовскому "Золотой мяч" в этом году 18:23
Опубликовано видео спасения Марины Хлебниковой из горящей квартиры 17:30
Видео: Мешки с наличными деньгами выпали из бронированного автомобиля в США 17:11
Ураганный ветер сохранится в Москве до вечера 16:52
Число жертв ДТП на Кутузовском проспекте увеличилось до двух 16:31
Борис Щербаков сыграет в музыкальном моноспектакле "Метель" 16:21
Виновник массовой аварии на Кутузовском проспекте погиб 16:05
Почти 50% россиян будут делать покупки в “черную пятницу” 15:55
Патриарх Кирилл рассказал, о ком и о чем он молится ежедневно 15:50
В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП 15:48
Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение духовно-нравственных основ 15:44
Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой потребовались доноры 15:05
Ученые обнаружили особую защиту от COVID-19 у одной категории людей 15:04
На учениях в Ивановской области нанесли ракетные удары с "Искандер-М" 14:52
Минтруд: Выигрыш в лотерее учтут при оценке доходов нуждающихся семей 14:41
Подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море 14:37
Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у пенсионеров 14:23
Мишустин назвал невосполнимой утратой кончину актера Валерия Гаркалина 14:20
Валентина Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с 75-летием 14:14
В Южной Корее подтвердили новую вспышку птичьего гриппа 14:07
Chery привезет в Россию новый модный кроссовер 14:02
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
20.11.2021 19:20
Рубрика: Происшествия

Под Владимиром восстановили движение по трассе М-7

Текст: Элина Труханова (Владимир )
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Во Владимирской области восстановлено движение по трассе М-7, на которую упал надземный пешеходный переход.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Опубликовано видео крупного ДТП на Кутузовском проспекте

Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" врио губернатора региона Александр Авдеев.

По его словам, трасса стояла четыре часа. Теперь необходимо организовать на ней наземный пешеходный переход, чтобы обеспечить безопасное пересечение дороги для жителей разных частей города Лакинска. Эта работа должна быть выполнена до понедельника.

Напомним, ЧП на федеральной трассе М-7 "Волга" в Лакинске произошло около 13:40. Как пояснили в администрации Владимирской области, тягач с негабаритным грузом повредил надземный пешеходный переход, в результате чего он обрушился на проезжую часть. Никто не пострадал, но движение по трассе от Покрова до Ставровского поворота было полностью парализовано.

- Предварительно, трал с крупногабаритным грузом, следовавший по маршруту Сызрань - Санкт-Петербург, не прошел по высоте и повредил надземный пешеходный переход. Вопрос - как было выдано разрешение, а оно имеется, - задался вопросом врио губернатора.

Начальник ГУ МЧС по Владимирской области Алексей Купин рассказал, что совместно с ГИБДД  были организованы объездные маршруты, информация о которых доводилась до сведения водителей посредством информационных табло. Кроме того, соответствующие метки были поставлены на Яндекс-картах, сообщения передавались по радио - на частоте, используемой дальнобойщиками.

Поврежденный пешеходный переход демонтировали и временно уложили на разделительную полосу. Принято решение не резать конструкцию, а перемещать ее целиком.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

Главное сегодня

WSJ: Путин заставил мир жить по своим правилам
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
Мурашко выступил за создание рабочей группы по признанию сертификатов с Израилем
Володин оценил резолюцию Конгресса США о непризнании Путина президентом
Число жертв ДТП на Кутузовском проспекте увеличилось до двух
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - лгал
Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных