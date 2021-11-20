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20.11.2021 16:52
Рубрика: Общество

Ураганный ветер сохранится в Москве до вечера

Текст: Ирина Огилько

В столице до 21:00 сохранится ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - предупреждает ведомство. Городские службы продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети. Под особым контролем - состояние опасных для движения транспорта участков дорог. При этом город залит водой, в низменных участках дороги собирается талая вода, из-за чего проезжающие машины оказывают прохожих ледяным дождем.

К вечеру похолодает, ожидается сильный гололёд.

Напомним, что в вечерние часы температура воздуха опустится до -1.

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