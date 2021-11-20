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20.11.2021 10:39

В Липецкой области состоялось заседание оперштаба Минсельхоза

Выездное заседание оперативного штаба Минсельхоза РФ по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке состоялось в Липецкой области. Глава министерства Дмитрий Патрушев обсудил с представителями регионов динамику сезонных полевых работ и ситуацию на продовольственном рынке.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Министр отметил, что в большинстве регионов уборочная и озимый сев уже завершены. Тем не менее работы продолжаются: собрать урожай еще предстоит с порядка 1 миллиона гектаров, в основном это субъекты Дальневосточного, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Зерновых уже получено 124,4 миллиона тонн, масличных - более 23 миллионов тонн. Овощей в организованном секторе - 4,9 миллиона тонн, картофеля - 6,6 миллиона тонн, сахарной свёклы - более 39 миллионов тонн. Озимые засеяны на площади 18,8 миллиона гектаров.

Фото: Администрация Липецкой области
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Отдельно Дмитрий Патрушев остановился на совместной с регионами работе по планированию производства продукции растениеводства. В частности, он обратил внимание на необходимость детального анализа планов посевных площадей на 2022 год.

Одной из основных тем заседания стала обеспеченность аграриев минеральными удобрениями.

- Как вы знаете, для обеспечения стабильности в этом сегменте Правительством принимается целый комплекс мероприятий. В частности, с 1 декабря вводится временное количественное ограничение на вывоз отдельных видов удобрений. Рассчитываем, что за счет этого, то есть в период действия постановления, аграрии приобретут необходимый им объем удобрений по приемлемым ценам, - подчеркнул глава Минсельхоза.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в ходе совещания отметил, что в агропромышленном комплексе региона сейчас реализуется более 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 100 миллиардов рублей.

- Одним из приоритетов в развитии АПК региона с 2014 года является тепличное овощеводство. За это время валовой сбор тепличных овощей вырос в 25 раз, - отметил губернатор. - Наши аграрии уже третий год подряд удерживают лидирующие позиции в стране по производству овощей закрытого грунта.

Фото: Администрация Липецкой области
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Такая же позитивная ситуация сложилась и в развитии садоводства. Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Аграрии постоянно увеличивают площади садов и объемы производства качественной плодово-ягодной продукции. Главную роль в этом играет применение самых современных технологий. Как результат, регион входит в пятерку лучших в стране по производству плодов и ягод.

В рамках рабочей поездки в Липецкую область сегодня Дмитрий Патрушев посетил ряд сельхозпредприятий. В частности, министр ознакомился с работой высокотехнологичного тепличного комплекса, осмотрел производственно-логистический центр мощностью хранения 25 тысяч тонн яблок и крупное молочное предприятие.

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