В Москве грузовик насмерть сбил 9-месячного младенца

Вечером в субботу в Москве "ГАЗель" насмерть сбила младенца в коляске, сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД.

Происшествие произошло около 19.35 в деревне Николо-Хованское в ТинАО. По предварительным данным, водитель вовремя не заметил маму с двумя детьми, которая шла по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП женщина и четырехлетний мальчик получили незначительные травмы, а младенец погиб.

В Николо-Хованское прибыла оперативная группа, водитель "ГАЗели" находится на месте, с ним работает полиция.