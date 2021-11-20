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20.11.2021 20:47
Рубрика: Происшествия

В Москве грузовик насмерть сбил 9-месячного младенца

Текст: Сергей Бабкин

Вечером в субботу в Москве "ГАЗель" насмерть сбила младенца в коляске, сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Опубликовано видео крупного ДТП на Кутузовском проспекте

Происшествие произошло около 19.35 в деревне Николо-Хованское в ТинАО. По предварительным данным, водитель вовремя не заметил маму с двумя детьми, которая шла по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП женщина и четырехлетний мальчик получили незначительные травмы, а младенец погиб.

В Николо-Хованское прибыла оперативная группа, водитель "ГАЗели" находится на месте, с ним работает полиция.

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