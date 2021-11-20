Виновник массовой аварии на Кутузовском проспекте погиб

В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек, еще один тяжело ранен.

Как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, около 15.10 водитель BMW X6 по дороге в сторону области потерял управление и выехал на встречную полосу. Иномарка лоб в лоб столкнулась с Volvo и Mercedes.

Водитель BMW погиб, его пассажир получил тяжелые травмы. Данных о других пострадавших нет.

Движение на проспекте затруднено, место происшествия приходится объезжать по встречной полосе. Работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства аварии.