Прокуратура обвинила жителя Владивостока в реабилитации нацизма

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Владивостока. Последнему вменяют в вину совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично).

По версии следствия, в мае 2020 года он оформил заявку для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения Гитлера.

- В результате совершения данных действий он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 мая - Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, публично распространил сведения, выражающие явное неуважение обществу о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества, - сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия: после вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.