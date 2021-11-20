В Сахалинской области из-за циклона задержали несколько рейсов

В двух аэропортах Сахалинской области из-за проходящего циклона задерживаются рейсы. Вылеты самолетов из Александровска-Сахалинского и Курильска (остров Итуруп) в Южно-Сахалинск отложены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Южно-Сахалинска.

"В связи с прохождением циклона задержаны рейсы из Александровска-Сахалинского и Курильска. Их перенесли на 18.30 и 20.30 соответственно. В любом случае авиакомпании сами решают, отпускать или не отпускать самолеты. Командиры воздушного судна оперативно принимают решения исходя из погодных условий. Сотрудники авиакомпаний заинтересованы в том, чтобы рейсы не задерживались надолго, и как только стихнет ветер в данных районах, борты с пассажирами отправятся в Южно-Сахалинск", - рассказали агентству в пресс-службе.