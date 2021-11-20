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20.11.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве матери двоих детей

Текст: Ольга Дмитренко

Саратовский суд заключил под стражу 30-летнего мужчину, которого обвиняют по статьям "покушение на убийство двух лиц" и "убийство, совершенное с особой жестокостью". Обвиняемый признал вину, сообщил региональный СК.

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Следователи выяснили, что подозреваемый жил вместе со своей 22-летней гражданской супругой и их двумя совместными детьми в квартире дома по первому проезду Радищева в Саратове. Из-за ссор женщина вместе с детьми ушла от гражданского супруга. 18 ноября этого года подозреваемый предложил ей встретиться.

Около семи вечера женщина пришла на встречу вместе с младшей дочерью и 37-летним знакомым. В разговоре подозреваемый нанес ей ножом несколько ударов в шею. 37-летний мужчина схватил злоумышленника и попытался отобрать у него нож. В борьбе мужчина ранил его в шею и лицо. Потерпевшая в это время успела вызвать бригаду скорой помощи. Потом злоумышленник нанес ей еще несколько ударов в область груди и живота. Женщина скончалась на месте. 37-летнего потерпевшего медики доставили в больницу. Ребенок не пострадал.

Полицейские, прибывшие на место преступления, оперативно задержали подозреваемого в убийстве и покушении на него.

Дети убитой женщины в возрасте года и четырех лет сейчас находятся в госучреждении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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