Ундоры: отпуск с ящурами и лечебной водой, как в Карловых Варах

Когда-то здесь плескалось древнее море, населенное гигантскими чудовищами - ихтиозаврами и плиозаврами. Потом возникла суша, по которой бродили мамонты и пещерные львы. Слоеный пирог всех этих былых эпох обнажает волжский обрыв.

И все это можно воочию наблюдать в районе курортного села Ундоры, еще с позапрошлого века, ставшего своеобразной Меккой для палеонтологов.

Взгляд из прошлого

Лет десять назад ученый-энтузиаст Владимир Ефимов назвал всю окружающую территорию, хранящую следы далекого прошлого, "Ундорией" по названию села. Теперь это название официально закреплено за участком земли в 1250 гектаров. Местность назвали "геопарком".

Местные древности относятся к эпохе динозавров, это так. Вот только самих морских рептилий мезозоя называть динозаврами неправильно, они представляют собой другой класс пресмыкающихся. Впрочем, местные гиганты и без статуса "динозавров" не перестают поражать воображение.

Чего стоит только 8-метровый плиозавр lushan itilensis, останки которого были найдены на берегу Волги близ поселка Сланцевый рудник в 2002 году. Назвали в честь Лусхана - духа-повелителя вод в монгольской мифологии, а Итиль - тюркское название Волги. Кстати, вид, неизвестный до описания этой находки. Главное, что скелет - практически полный.

Впрочем, это не единственный вновь открытый вид ископаемых животных, имеющий местную прописку. Среди экспонатов - множество останков подобных гигантов. Это и плезиозавр - то самое длинношеее ластоногое существо, которое будто бы поселилось в шотландском озере Лох-Несс. И дельфиноподобные ихтиозавры.

Один из отрытых здесь видов - необычайно глазастый leninia stellans. Окаменела даже роговица глаза на черепе этого хищника, благодаря чему можно увидеть этакий жутковатый "взгляд из прошлого". И прошлому этому ни много ни мало 125 миллионов лет.

Как в Карловых Варах

Ундоровский - единственный в России палеомузей, расположенный у места, где находят его экспонаты. Геопарк был официально создан в январе 2018 года на базе Ульяновского государственного палеонтологического заказника.

В него входит зона выхода геологических слоев от среднеюрского до мелового периода возрастом от 180 до 65 млн лет. Впрочем, доступны слои и более поздних, кайнозойских времен - эпохи господства млекопитающих. Есть и археологические памятники - от времен палеолита до средневековых городищ Волжской Булгарии.

Кстати, Ундоры стали курортным местом благодаря минеральной воде, это еще одно наследие древних геологических эпох. Она аналогична по составу минеральной воде в Карловых Варах (Чехия) и Трускавце (Украина). Другой подарок из прошлого - лечебная голубая глина, образовавшаяся из морских организмов, раковин, водорослей, планктона и песка, которые оседали на дно древнего моря.

Курс - на ЮНЕСКО

Гигантам тесно в крохотной каменной каморке, где когда-то был создан школьный музей, ставший затем филиалом областного краеведческого. А теперь дорос до самостоятельности и статуса "областное государственное учреждение культуры".

И статус, и размеры его "обитателей", и новая миссия - все говорит о необходимости постройки нового здания.

"Уже сегодня Ундоровский палеонтологический музей является ядром притяжения для всех приезжающих в Ундоры. Теперь должно еще появиться новое здание музея, которое станет отправной точкой туристических маршрутов и центром научно-исследовательской работы", - говорит директор Ундоровского палеонтологического музея им. С.Е. Бирюкова, научный руководитель геопарка "Ундория" Илья Стеньшин.

Ульяновские чиновники взяли курс на завоевание желанного статуса для "Ундории" - объекта ЮНЕСКО. Цель - войти в глобальную сеть геопарков организации. Это не даст региону денег, но прикрепит своеобразный "знак качества" к здешним достопримечательностям.

Уже собран необходимый пакет документов. В парижскую штаб-квартиру ЮНЕСКО документы будут переданы по дипломатическим каналам. Окончательный вердикт комитет по проверке вынесет в сентябре 2022 года.

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