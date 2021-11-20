В больнице Оренбуржья прокомментировали видео с ползущим пациентом

В горбольнице Медногорска прокомментировали растиражированный в социальных сетях и СМИ видеоролик с ползущим на коленях пациентом. По словам очевидцев, мужчине-инвалиду при посещении местной поликлиники отказались выдать коляску. Однако медики утверждают, что посетитель сам отказался от помощи.

Как сообщили в больнице, инвалид обеспечен соцслужбами специальной коляской. Но он этим оборудованием не пользуется, выбрав для себя более привычный способ передвижения. На официальной странице медучреждения в Instagram отмечается, что при посещении городской поликлиники сотрудники предложили пациенту и его сопровождающей коляску, однако тот отказался.

"У гражданина имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении, - пояснили в медучреждении. - Медицинская организация города Медногорска обеспечена всем необходимым для создания комфортных условий оказания медицинской помощи маломобильной категории граждан (кнопка вызова персонала, подъёмник, коляски, лифт)".

Руководство больницы поблагодарило жителей за неравнодушие.

Напомним, что прокуратура начала проверку по данному инциденту.