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20.11.2021 07:45
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области двухэтажный автобус улетел в кювет

Текст: Мария Волкова

Сегодня утром в Балахнинском районе Нижегородской области водитель двухэтажного автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В транспортном средстве находилось 35 человек.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю
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Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. На месте работают службы быстрого реагирования. На данный момент сведений о погибших нет.

По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, ДТП с автобусом Higer произошло неподалеку от населенного пункта Трестьяны. Он следовал в Иваново.

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что к месту ДТП были направлены 7 бригад скорой медицинской помощи. Десять пострадавших были доставлены в ЦРБ Балахны в состоянии легкой и средней тяжести. Одного из пассажиров, застрявшего между сиденьями, продолжают эвакуировать. После освобождения его также госпитализируют в ЦРБ Балахны.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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