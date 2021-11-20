Путешественники обнаружили уникальные места для круизов

Команда проекта "Байкал - Аляска" повторила путь генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского в Русскую Америку, который он преодолел в 1849 году. И теперь уверена, что почти на всем его протяжении можно разработать уникальный туристический круизный маршрут, рассказал "Российской газете" руководитель проекта "Байкал-Аляска" и капитан всех походов Анатолий Казакевич.

Северная Одиссея

"Началось с того, что я увлекся историей и краеведением, - вспоминает Анатолий Казакевич. - Прочитал об экспедициях XIX века, Северном морском пути, маршруте, по которому сибирские купцы ходили на Аляску. Она тогда была частью Иркутской губернии".

Есть свидетельства, дневники участников, как корабли попадали в шторм и разбивались. А спасшиеся участники экспедиций зимовали на суровых берегах. И, построив новый корабль из разбитого, продолжали намеченный путь.

"Какая сила духа и воля! Грандиозные открытия делали обычные люди. А мы сможем?" - рассудил Анатолий. Так и родилась экспедиция "Байкал - Аляска". Было это в 2017 году. На надувном парусно-моторном катамаране океанского класса "Искатель" команда прошли больше 15 тысяч километров по пути сибирских купцов-первопроходцев.

Если купеческие обозы до Якутска шли посуху, а оттуда на кораблях по рекам Лена, Алдан и Мая выходили в Охотское море, то наши современники чуть изменили маршрут. Дошли по Байкалу до Северобайкальска, перебросили по суше судно до Усть-Кута, а дальше - один в один по следам предков. В первое лето дошли от Иркутска до Камчатки. В 2018 году - от Петропавловска-Камчатского через Чукотку до Аляски. На третье лето прибыли в столицу Русской Америки XVIII века город Ситка, бывший Новоархангельск.

По итогам экспедиции издана книга, снят фильм, а главное - составлена навигация водных маршрутов, по которым суда не ходили больше 150 лет. "И, конечно, - говорит Анатолий, - мы стали строить планы и маршруты на будущее. Потому что остановиться было уже невозможно".

Южный путь

Путешествие 2021 года тоже было навеяно подвигами первопроходцев.

"В 1849 году экспедиция под началом генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского открыла южный путь к Охотскому морю по реке Амур. До этого считалось, что у Амура нет устья - то есть река никуда не впадает, а "уходит в песок", - просветил нас Анатолий Казакевич.

Генерал-губернатор доказал: путь есть. Эта экспедиция дала мощный толчок развитию восточных и северных территорий России: были заселены новые земли, основаны города и поселки. Южный маршрут хоть и оказался длиннее северного, но был безопаснее и проще. Вскоре он стал основным. По нему шло сообщение с восточными и северными территориями Российской империи, был проложен почтовый тракт от Иркутска до Читы.

Для команды Анатолия Казакевича южный путь занял 80 дней. И оказался, как говорит сам капитан, "приключенческим". На Селенге бурлачили, волоча лодку на себе по заболоченному устью. На речке Читинке, мирной с виду, пробили металлическим штырем один из баллонов катамарана. А потом экспедиция и вовсе почти на месяц застряла в поселке Кокуй. Ее не выпустили на Амур. Была объявлена ЧС федерального уровня - паводок.

Конечной точкой путешествия иркутяне выбрали Шантарские острова, потому что до Аляски нынче не добраться - границы с США закрыты. И еще, это безумно красивое место, мистическое, опасное, куда стремятся экстремалы со всего мира.

Разглядывая фото и видео, мы проваливались в другой мир… На фоне бескрайней водной глади - причудливые контуры скал, то выплывающие из тумана, то исчезающие в нем. И вдруг, буквально в нескольких метрах - киты!

"Попасть туда сложно, - возвратил нас к реальности капитан. - Но место невероятное. Будет туда маршрут - и люди поедут".

Туризм на все вкусы

"Это же национальный брендовый туристический маршрут! У каждого поселка есть своя фишка, способная привлечь туристов, - делится Анатолий Казакевич. - Например, на Амуре нас угощали рыбой-калугой. Это такой гигантский осетр, и ничего вкуснее я лично не пробовал".

Участники экспедиции уверены: на протяжении всего маршрута можно обустраивать некие опорные пункты по самым разным запросам. Интересует экстремальный туризм? Пожалуйста! Вот вам суровой красоты Шантарские острова, продуваемая всеми ветрами Петровская коса на Охотском море.

Хочется комфортного отдыха? Тогда вот вам круиз по Амуру. Интересуют рыбалка и охота? Практически повсеместно. Даже золото можно мыть на заброшенных приисках.

Любителям этнотуризма очень понравятся берега Лены, где на местах бывших ямщицких станций сейчас самобытные поселения, в которых живут люди разных национальностей со своими традициями и, опять же, кухней. Скучно не будет!

Поселок с арбузами

"Мы посетили все краеведческие музеи по пути следования, - заверил Анатолий. - Встречались с местными жителями, представителями администраций поселков, осматривали достопримечательности с перспективой создания туристических объектов. Материала набрали очень много! А главное, с такими прекрасными людьми познакомились, настоящими патриотами своей малой родины".

Например, в якутском поселке Нелькан, что на реке Мая, живет Алексей Рыбальский. Населения в Нелькане около 400 человек, и доехать до него по суше можно лишь два месяца в году. А к Алексею со всего мира едут туристы - любители рыбалки. В 1980-х годах он поставил себе цель - выучить английский язык. И уехал в Америку. Пожил там полгода, а вернувшись, организовал свое дело - стал гидом по рыбалке.

На обратном пути привечал путников Владимир Трачук - глава большого хозяйства в поселке Давыдово на реке Лене между Ленском и Качугом. "На фоне старых домов, урочищ и редких деревень отличительно выглядит благоустроенный поселок. Здесь выращивают пшеницу, арбузы. Сады, лесное хозяйство, транспорт, сотрудников около полутора тысяч. Контраст на фоне других деревень", - записал в дневнике один из членов экипажа.

Маршрут на 11 регионов

Сейчас путешественники готовятся к будущим экспедициям (летом-2022 их планируется три). Готовят документы с предложениями в правительство области и составляют бизнес-планы.

Путешественники вышли с масштабной инициативой: развивать туризм по всему маршруту экспедиции. А это 11 российских восточных регионов: Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Хабаровский край, Камчатский край, Чукотский автономный округ. "Поддержка Русского географического общества, Ростуризма, Российского военно-исторического общества у нас уже есть", - сообщил Анатолий Казакевич.

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