В Новосибирске состоялась мировая премьера оперы "Малыш и Карлсон"

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) состоялась мировая премьера оперы "Малыш и Карлсон" по мотивам знаменитой сказочной трилогии Астрид Линдгрен.

Как сообщил главный режиссер театра, режиссер-постановщик и автор художественной концепции Вячеслав Стародубцев, музыкальный спектакль создан в сотрудничестве с компанией Астрид Линдгрен (The Astrid Lindgren Company). По его словам, каждое слово согласовывалось и выверялось с наследниками шведской писательницы.

- Наш спектакль про мечту. Про детство, когда было можно все. В детстве каждый из нас умел мечтать, и в своих мечтах уносился далеко ввысь. С возрастом летать все труднее, но так важно оставаться ребенком и не терять ощущение высоты и свободы. Диалог между Малышом и Карлсоном - это диалог детства с взрослостью, практически диалог с самим собой, - рассказал о замысле спектакля Вячеслав Стародубцев.

Он отметил, что сегодня очень важно создавать новые музыкальные произведения - современные. По словам режиссера, не так много композиторов могут писать для оперных голосов. И "Малыш и Карлсон" - это огромная работа, проделанная большим коллективом талантливых людей. Музыку к опере специально для НОВАТ написал петербургский композитор, член Союза композиторов России Антон Гладких, автор либретто - поэт и драматург Евгений Фридман.

Яркие, запоминающиеся костюмы созданы Еленой Олейник, а уютные крыши Стокгольма ожили на Малой сцене НОВАТ благодаря декорациям Тимура Гуляева. На одной из них разместился оркестр театра под руководством дирижера Евгения Волынского - и это еще одно необычное решение создателей спектакля.

Партию Малыша исполнила лауреат международных конкурсов Галина Петкевич, Карлсона - лауреат национальной оперной премии "Онегин" Евгений Козырев, Фрекен Бок - лауреат всероссийского конкурса Светлана Токарева.