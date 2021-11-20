Болгары Крыма пригласили президента Болгарии Радева на полуостров

Болгарии стоит первой признать российский статус Крыма, а президенту этой балканской страны в Крыму окажут самый теплый прием. Такое мнение РИА Новости высказал глава национально-культурной автономии болгар Крыма Иван Абажер.

- С Балкан пришла славянская письменность и православие, - сказал Абажер. - Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма, как законной и неотъемлемой части России.

Общественный деятель уверен, что визиту Румена Радева в Крым были бы рады не только болгары, для которых полуостров стал родным домом, но и все жители республики. Если бы Радев принял решение посетить Крым, ему оказали бы здесь самый теплый и радушный прием, уверен Иван Абажер. По его мнению, такой визит укрепил бы российско-болгарские отношения.

Напомним, выступая во время предвыборных теледебатов в своей стране, действующий президент Болгарии Румен Радев на вопрос кому принадлежит Крым ответил, что "в настоящий момент Крым русский". Политик также заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии, а в памяти болгарского народа русские остаются освободителями Балкан. Радев также отметил, что санкции Европы в отношении России не дают никакого результата поэтому в отношения ЕС с Москвой необходим прагматичный диалог.

На следующей день посол Болгарии на Украине был вызван в МИД это страны с требование дать объяснения по поводу заявления Радева о российской принадлежности Крыма.