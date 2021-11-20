В Анапе мужчина расстрелял монтажника, ставившего сотовую вышку

В Краснодарском крае мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по рабочему, который устанавливал вышку сотовой связи. Об этом в субботу сообщили в отделе МВД России по Анапе на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел в поселке Витязево. 35-летний местный житель приехал к месту, где монтажники устанавливали оборудование для вышки сотовой связи и потребовал, чтобы они прекратили работы. Между ними вспыхнул конфликт, мужчина выхватил травматический пистолет и дважды выстрелил в одного из работников, попав ему в спину.

Вскоре полицейские поймали подозреваемого. У него изъяли пистолет, из которого он стрелял, а также еще несколько единиц огнестрельного оружия, которые были оформлены должны образом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве и об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Задержанный отпущен под подписку о невыезде.