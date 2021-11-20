В Крыму оценили шансы американского спецназа захватить полуостров

- Мечтать не вредно. Им только и остается геройствовать на страницах газет, - сказал Гемпель. - Все шансы равны нулю. Агрессор будет уничтожен на дальних подступах.

Депутат крымского парламента отметил, что современная Россия, это не Афганистан, и не Украина. Пытаться разговаривать с нашей страной с позиции силы еще можно было в 90-е годы, но не сейчас, уверен Гемпель.

- Американцам не надо себя обманывать и нагло врать международному сообществу, - сказал Юрий Гемпель.

В Крыму развернута мощная, самодостаточная группировка вооруженных сил армии России, способная дать отпор любому врагу, подчеркнул депутат.

Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для издания Business Insider заявил, что американцы готовятся к вторжению в Крым. В качестве доказательства эксперт привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC), в котором спецназу ставятся задачи поддержки армейских подразделений в ближнем бою, а также проникновение на объекты в глубине территории противника.

Отметим, что в эти дни на севере Греции, в порту Александруполис проходят крупнейшие за всю историю военной миссии США в Европе учения. В маневрах участвуют 120 вертолетов, до 1000 танков, бронемашин и орудий. Цель маневров - усиление американского присутствия на Балканах и в Черном море. Кроме того, в ноябре в Черном море находились американские боевые корабли Mount Whitney, эсминец Porter и танкер John Lenthall.