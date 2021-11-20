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20.11.2021 11:12
Рубрика: Власть

В Крыму оценили шансы американского спецназа захватить полуостров

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Шансы американского спецназа прорвать оборону Крыма и захватить полуостров равны нулю. В случае попыток американцев вторгнуться в Крым, они будут уничтожены на дальних подступах. Такое мнение РИА Новости высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- Мечтать не вредно. Им только и остается геройствовать на страницах газет, - сказал Гемпель. - Все шансы равны нулю. Агрессор будет уничтожен на дальних подступах.

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Депутат крымского парламента отметил, что современная Россия, это не Афганистан, и не Украина. Пытаться разговаривать с нашей страной с позиции силы еще можно было в 90-е годы, но не сейчас, уверен Гемпель.

- Американцам не надо себя обманывать и нагло врать международному сообществу, - сказал Юрий Гемпель.

В Крыму развернута мощная, самодостаточная группировка вооруженных сил армии России, способная дать отпор любому врагу, подчеркнул депутат.

Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для издания Business Insider заявил, что американцы готовятся к вторжению в Крым. В качестве доказательства эксперт привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC), в котором спецназу ставятся задачи поддержки армейских подразделений в ближнем бою, а также проникновение на объекты в глубине территории противника.

Отметим, что в эти дни на севере Греции, в порту Александруполис проходят крупнейшие за всю историю военной миссии США в Европе учения. В маневрах участвуют 120 вертолетов, до 1000 танков, бронемашин и орудий. Цель маневров - усиление американского присутствия на Балканах и в Черном море. Кроме того, в ноябре в Черном море находились американские боевые корабли Mount Whitney, эсминец Porter и танкер John Lenthall.

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